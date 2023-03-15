Брандл: Льюис Хэмилтон задумывается о переходе в «Феррари»

Бывший пилот Формулы-1, ныне эксперт Мартин Брандл высказал мнение, что главной целью гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона сейчас является завоевание восьмого титула.
«Я думаю, это предельно ясно – завоевание восьмого титула сейчас значит для Хэмилтона всё. Ему важно преодолеть эту планку, быть на высоте, считаться величайшим и иметь на один титул больше, чем у кого-либо другого. Полагаю, он захочет выступать где только возможно, лишь бы завоевать этот титул.
Мне кажется, что сейчас Льюис может задумываться: «Знаете, а я бы с удовольствием перешёл в «Феррари» и опять сделал бы её командой-победительницей. Почему бы мне не перейти туда и не повеселиться там?» Уверен, такие мысли крутятся у него в голове», — написал Брандл в своей колонке на Sky Sports.
Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом:
- 15 марта 2023
-
12:16
-
11:56
-
10:52
-
09:55
-
09:55
-
01:00
-
00:19
- 14 марта 2023
-
23:42
-
22:31
-
21:36
-
20:36
-
19:49
-
18:52
-
17:50
-
16:01
-
14:44
-
14:36
-
13:52
-
13:37
-
13:21
-
12:57
-
12:22
-
11:43
-
11:35
-
10:58
-
10:15
-
09:41
- 13 марта 2023
-
23:38
-
22:40
-
21:51
-
20:47
-
20:10
-
19:49
-
18:46
-
18:31