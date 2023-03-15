Экс-пилот Ф-1: Хэмилтону нужно, чтобы «Мерседес» сказал ему, как намерен решить проблемы
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Бывший пилот Формулы-1, ныне эксперт Мартин Брандл поделился мнением о будущем в «Королевских гонках» представляющего «Мерседес» Льюиса Хэмилтона.
«Есть много веских причин остаться в «Мерседесе». Ему просто нужно, чтобы команда сказала ему, как она собирается решать проблемы. Но, знаете, Айртон Сенна ушёл из «Макларена» в «Уильямс», Шумахер ушёл в «Феррари». Разве не так? И это срабатывало. Эти великие гонщики не боялись перемен и окружали себя многими новыми людьми», — написал Брандл в своей колонке на Sky Sports.
Напомним, по итогам Гран-при Бахрейна Хэмилтон показал пятый результат. Победу одержал Макс Ферстаппен из австрийской команды «Ред Булл».
Льюис Хэмилтон гоняет по улицам японского города:
Новость по темеБрандл: Льюис Хэмилтон задумывается о переходе в «Феррари»
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