Расселл предположил, как долго ещё Хэмилтон будет выступать в Формуле-1

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о своём товарище по команде, семикратном чемпионе Формулы-1 Льюисе Хэмилтоне.

«Можно ли считать Хэмилтона моим лучшим товарищем по команде? Да легко. Во всём, что он делает, чувствуется огонь. Конечно, я могу представить, что он будет выступать ещё несколько лет. Тот факт, что прошлый сезон был не очень удачным, стал для него новым вызовом. Это мотивировало его — а у меня никуда не делось желание победить его. Я верю в себя и убеждён, что однажды смогу победить кого угодно.

Когда рядом с тобой такой человек, как Льюис, процесс обучения проходит намного быстрее. До прошлого сезона я никогда не испытывал чего-то похожего. Внезапно понимаешь, что планка оказывается намного выше, и узнаёшь о себе гораздо больше. Это делает тебя лучше, сильнее и быстрее», — приводит слова Расселла GrandPrix со ссылкой на Formule 1.

Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом: