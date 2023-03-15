Расселл предположил, как долго ещё Хэмилтон будет выступать в Формуле-1

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о своём товарище по команде, семикратном чемпионе Формулы-1 Льюисе Хэмилтоне.
«Можно ли считать Хэмилтона моим лучшим товарищем по команде? Да легко. Во всём, что он делает, чувствуется огонь. Конечно, я могу представить, что он будет выступать ещё несколько лет. Тот факт, что прошлый сезон был не очень удачным, стал для него новым вызовом. Это мотивировало его — а у меня никуда не делось желание победить его. Я верю в себя и убеждён, что однажды смогу победить кого угодно.
Когда рядом с тобой такой человек, как Льюис, процесс обучения проходит намного быстрее. До прошлого сезона я никогда не испытывал чего-то похожего. Внезапно понимаешь, что планка оказывается намного выше, и узнаёшь о себе гораздо больше. Это делает тебя лучше, сильнее и быстрее», — приводит слова Расселла GrandPrix со ссылкой на Formule 1.
Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом:
- 15 марта 2023
-
14:21
-
14:02
-
13:28
-
12:16
-
11:56
-
10:52
-
09:55
-
09:55
-
01:00
-
00:19
- 14 марта 2023
-
23:42
-
22:31
-
21:36
-
20:36
-
19:49
-
18:52
-
17:50
-
16:01
-
14:44
-
14:36
-
13:52
-
13:37
-
13:21
-
12:57
-
12:22
-
11:43
-
11:35
-
10:58
-
10:15
-
09:41
- 13 марта 2023
-
23:38
-
22:40
-
21:51
-
20:47
-
20:10