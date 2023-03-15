Брандл: «Мерседес» может надавить на Хэмилтона для понижения зарплаты по новому контракту
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Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Мартин Брандл высказал мнение, что «Мерседес» может попробовать добиться у пилота Льюиса Хэмилтона согласия на понижение оклада при заключении нового контракта.
«Теперь я на 100 процентов убеждён, что Льюис сосредоточен на выступлениях, а не на деньгах. С другой стороны, кто откажется от большой зарплаты, если есть шанс её получить? Возможно, «Мерседес» может оказать на него некоторое давление, чтобы снизить его зарплату по сравнению с нынешней. Так что во всём этом есть некоторая доля игры», — приводит слова Брандла Daily Express со ссылкой на Sky Sports F1’s podcast.
Нынешний контракт британца с «Мерседесом» действует до конца 2023 года.
Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом:
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