Вольф рассказал, что ожидать от «Мерседеса» в Саудовской Аравии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу предстоящего Гран-при Саудовской Аравии.

«Наше выступление в Бахрейне было не таким, как мы хотели. Но таково положение, в котором мы оказались, и мы уже вовсю работаем над машиной, понимаем её и работаем над тем, чтобы сделать её лучше. Это захватывающий вызов для всех нас.

После Бахрейна у нас были открытые и честные обсуждения, на основе которых мы начали планировать нашу борьбу. В более долгосрочной перспективе мы должны сфокусировать наше развитие, чтобы определить, как мы попадём на первые места. Я уже почувствовал энергию и решимость на заводе и знаю, что это будет продолжаться и дальше.

В эти выходные в Саудовской Аравии мы узнаем больше о W14, её характеристиках и ограничениях. Это совсем другое испытание, чем в Бахрейне, и будет интересно посмотреть, как отреагирует машина. Мы вносим в машину небольшие изменения: они не станут переломными, но смогут продвинуть нас в правильном направлении. И мы будем давить изо всех сил, чтобы создать возможности и, надеюсь, показать себя лучше, чем в Бахрейне», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.