Формула-1 и Гран-при Австрии заключили новый контракт

Гран-при Австрии останется в календаре Формулы-1 минимум до 2027 года включительно. Стороны заключили новое соглашение сроком на четыре года. Об этом информирует пресс-служба «Королевских гонок».
Гран-при Австрии вернулся в чемпионат мира в 2014 году. В этом году австрийский этап, который пройдёт с 30 июня по 2 июля, будет посвящён десятой годовщине его возвращения в календарь Формулы-1. Второй год подряд на нём будет проходить спринт-квалификация.
«Гран-при Австрии – это идеальная комбинация сложной трассы, где можно развивать высокую скорость, и прекрасного места для болельщиков. Поэтому я рад, что мы останемся с Red Bull Ring как минимум до 2027 года. Поскольку мы отмечаем 10-ю годовщину нашего возвращения в Шпильберг, я хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в заключении этого контракта, особенно промоутера и «Ред Булл». Кроме того, хотел бы отдать должное Дитриху Матешицу за любовь и страсть, которые он привнёс в Формулу-1, что обеспечило дальнейший успех мероприятия», — сказал руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали.
Самые яркие Гран-при Австрии Формулы-1:
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