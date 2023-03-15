Перес: надеюсь, в Саудовской Аравии придёт моя очередь побеждать
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Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес поделился ожиданиями от Гран-при Саудовской Аравии, который пройдёт в ближайшие выходные на трассе в Джидде.
«Мы постараемся сохранить темп, который мы набрали в Бахрейне. Мы определённо можем во многом прибавить, чтобы сделать машину лучше. В первой гонке команда собрала много информации для анализа и много работала на базе. Любопытно, как все выступят на этой неделе на трассе в Саудовской Аравии, которая отличается от «Сахира».
Я с нетерпением жду возвращения на трассу, на которой я завоевал поул в 2022 году. В прошлом сезоне мне не повезло с выездом машины безопасности, но, надеюсь, в этот раз придёт моя очередь побеждать», — приводит слова Серхио Переса официальный сайт «Ред Булл».
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