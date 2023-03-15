В NASCAR лишили очков пилота, признавшегося в намеренной аварии с соперником

Руководство NASCAR выписало целую череду штрафов пилотам и командам на очередном заседании комиссии.
Пилот команды Joe Gibbs Racing Дэнни Хэмлин был оштрафован лишением 25 очков в личном зачёте за намеренную аварию с Россом Честейном в концовке гонки в Финиксе, прошедшей на прошлой неделе. Кроме того, Хэмлин заплатит $ 25 тыс. за этот инцидент.
Примечательно, что Хэмлин не скрывал, что авария была намеренной — после гонки он дал интервью, в котором признался, что это не было ошибкой и он нарочно врезался в Честейна.
«Я понимал, что меня обойдут все, кто был на свежих шинах. И я решил: «Ты пойдёшь ко дну со мной, приятель», — рассказал Хэмлин. Дэнни объяснил, что причиной такого решения стало множество инцидентов, из-за которых он недоволен Россом и его поведением.
Помимо Хэмлина, серьёзный штраф получила команда Hendrick Motorsports — с трёх пилотов команды было снято по 100 очков в личном зачёте, а также с четырёх машин сняли столько же очков в зачёте производителей из-за использования деталей, не соответствующих регламенту. Помимо них, такой же штраф получил пилот Kaulig Racing Джастин Хэйли, на счету которого теперь минус 40 очков в личном зачёте.
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