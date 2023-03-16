Стролл: сделаем всё, чтобы повторить показанный уровень в Саудовской Аравии

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Саудовской Аравии.
«Я был очень доволен нашим выступлением в Бахрейне, так что нам нужно сделать максимум возможного, чтобы повторить показанный уровень в Джидде. Как и всегда, первые несколько гонок посвящены изучению особенностей новой машины. Трасса в Джидде кардинально отличается от Бахрейна, благодаря чему команда получит бесценную возможность собрать как можно больше информации и лучше понять особенности машины.
В Джидде очень быстрая трасса, самая быстрая из городских в календаре. Нас ждёт вызов, но в Джидде очень интересно пилотировать. Мы провели уже две гонки в Саудовской Аравии, в каждой из них на трассе появлялся автомобиль безопасности. Нужно быть готовым использовать любую возможность в гонке», — приводит слова Стролла пресс-служба команды.
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