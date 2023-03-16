В «Хаасе» выпустили заявление по поводу ситуации с возможными поставками товара в Россию

Американская команда Формулы-1 «Хаас» опубликовала на официальном сайте заявление, в котором ответила на возможные обвинения предприятия Haas Automation в нарушении санкций США в части запрета на поставки товаров в Россию. В частности, упоминались поставки прецизионных станков, используемых в военной промышленности.
«История, опубликованная PBS, ложна и в целом, и по многим утверждениям, приведённым в ней. Компания «Хаас» всегда полностью соблюдала экспортный контроль правительства США, и с 3 марта с завода «Хаас» в Россию не поставлялось ни одного ставка. 18 станков, упомянутых в статье, покинули завод до этого. Также «Хаас» полностью прекратил отношения с российским дистрибьютором, чего не требовалось никакими санкциями.
Haas Automation не продаёт оборудование напрямую кому-либо в России или где-то ещё. Компания продаёт оборудование дистрибьюторам, а те — своим клиентам. И, хотя дистрибьютеры являются независимыми компаниями, все они по контракту обязаны соблюдать правила экспортного контроля и санкций США.
3 марта Haas Automation прекратила отношения с Abamet Management, своим единственным дистрибьютором в России. Если какие-либо поставки станков или компонентов, произведённых Haas Automation, были осуществлены после 3 марта, то это делалось компанией Abamet или другими клиентами компании в прямом противоречии с нашей политикой в отношении России», — говорится в заявлении.
- 16 марта 2023
-
10:36
-
09:29
-
01:00
-
00:56
- 15 марта 2023
-
23:55
-
22:52
-
22:46
-
21:53
-
21:47
-
20:51
-
20:37
-
19:55
-
19:49
-
18:51
-
18:47
-
17:48
-
17:11
-
16:55
-
16:28
-
16:14
-
16:07
-
15:27
-
14:21
-
14:02
-
13:28
-
12:16
-
11:56
-
10:52
-
09:55
-
09:55
-
01:00
-
00:19
- 14 марта 2023
-
23:42
-
22:31
-
21:36