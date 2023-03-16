В «Хаасе» выпустили заявление по поводу ситуации с возможными поставками товара в Россию

Американская команда Формулы-1 «Хаас» опубликовала на официальном сайте заявление, в котором ответила на возможные обвинения предприятия Haas Automation в нарушении санкций США в части запрета на поставки товаров в Россию. В частности, упоминались поставки прецизионных станков, используемых в военной промышленности.

«История, опубликованная PBS, ложна и в целом, и по многим утверждениям, приведённым в ней. Компания «Хаас» всегда полностью соблюдала экспортный контроль правительства США, и с 3 марта с завода «Хаас» в Россию не поставлялось ни одного ставка. 18 станков, упомянутых в статье, покинули завод до этого. Также «Хаас» полностью прекратил отношения с российским дистрибьютором, чего не требовалось никакими санкциями.

Haas Automation не продаёт оборудование напрямую кому-либо в России или где-то ещё. Компания продаёт оборудование дистрибьюторам, а те — своим клиентам. И, хотя дистрибьютеры являются независимыми компаниями, все они по контракту обязаны соблюдать правила экспортного контроля и санкций США.

3 марта Haas Automation прекратила отношения с Abamet Management, своим единственным дистрибьютором в России. Если какие-либо поставки станков или компонентов, произведённых Haas Automation, были осуществлены после 3 марта, то это делалось компанией Abamet или другими клиентами компании в прямом противоречии с нашей политикой в отношении России», — говорится в заявлении.