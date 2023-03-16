В «Ред Булл» отреагировали на слухи о том, что «Мерседес» будет усиливать «Астон Мартин»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался по поводу слухов о том, что «Мерседес» сделает ставку на «Астон Мартин» и будет поставлять ему лучшие силовые установки в ущерб заводской команде, фактически превращая её в простого «клиента» двигателей.

«Почему «Мерседес» должен делать конкурента сильнее? В конце концов, «Астон Мартин» является конкурентом «Мерседеса» в секторе легковых автомобилей.

«Мерседес» собирается сделать всё, чтобы забыть о разочаровывающем открытии сезона, и в этой амбициозной задаче уж точно нет места для помощи «Астон Мартин», — приводит слова Марко Grandpx.news.