Вассёр: у «Феррари» огромные возможности для улучшения

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр уверен, что у итальянской команды большие возможности для улучшения и первые обновления будут использованы уже на трассе в Джидде.

«Мы немного поработали над балансом. У нас есть огромные возможности для улучшения. Самое главное сейчас — оставаться сосредоточенными на своём пути и улучшать ситуацию. Стоит помнить, что по Бахрейну нельзя судить однозначно. К тому же мы на ранней стадии разработки автомобиля. Мы провели три дня тестов и гонку только на одной трассе, нам ещё нужно лучше понимать саму машину.

Характеристики трассы в Джидде отличаются от Бахрейна с точки зрения сцепления, покрытием самой трассы. Джидда подходит нам больше, к тому же у нас будут небольшие обновления, и, надеюсь, мы сделаем шаг вперёд. Команда проанализировала всё, что было в Бахрейне, и, надеюсь, в Джидде получим первую реакцию», — цитирует Вассёра F1i.