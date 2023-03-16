Хэмилтон — о Ферстаппене: не думаю, что он оступится. Не сомневаюсь в его решимости
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ответил на вопрос одного из журналистов о том, есть ли вероятность, что гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен может потерять концентрацию во время сезона и дать шанс соперникам побороться за победу в чемпионате.
«Я думаю, что такое всегда возможно. Конечно, когда у тебя всё получается, то давление становится другим и всё меняется. Ты можешь больше спать, тебе не нужно так сильно напрягаться на тренировках, потому что у тебя уже есть результат. Но я думаю, что он будет очень, очень уверен в себе в любой ситуации. Я не думаю, что он оступится. Он чемпион мира, поэтому я не сомневаюсь в его решимости и собранности», — приводит слова Хэмилтона PlaneetF1.
Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом:
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