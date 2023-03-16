Ферстаппен прилетит в Саудовскую Аравию на день позже из-за проблем с желудком

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сообщил о том, что он прилетит на Гран-при Саудовской Аравии на день позже, чем планировалось, из-за проблем с желудком.

«Сейчас я чувствую себя нормально после нескольких дней плохого самочувствия из-за расстройства желудка. Поэтому мне пришлось отложить перелёт на день, к сожалению, и я не появлюсь на трассе до пятницы. Увидимся в Джидде!» — написал Ферстаппен в социальных сетях.

Этап в Саудовской Аравии состоится в ближайшие выходные, с 17 по 19 марта.

На Гран-при Бахрейна в прошлые выходные Макс Ферстаппен выиграл гонку.

Ферстаппена заметили за рулём новой «Феррари» в автосалоне: