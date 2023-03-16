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Экс-пилот Формулы-1: на месте Феттеля я бы порадовался за «Астон Мартин»

Экс-пилот Формулы-1: на месте Феттеля я бы порадовался за «Астон Мартин»
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Бывший пилот Формулы-1 Ханс-Йоахим Штук высказался об успешном выступлении «Астон Мартин» в Бахрейне и выразил мнение, что Себастьян Феттель может порадоваться за успехи бывшей команды.

«Феттель сам принял решение завершить карьеру и должен был предвидеть всё. Это новый путь для него, Себастьян долго был успешным гонщиком, но раз он принял решение сменить образ жизни и проводить больше времени с семьёй, то нужно быть последовательным. На месте Феттеля я бы радовался за «Астон Мартин», ведь в том, что сейчас они в первых рядах, есть и его заслуга.

Что касается Фернандо Алонсо, то на нём возраст не сказывается. Он очень мотивирован, а «Астон Мартин» — сильная команда. Достичь уровня «Ред Булл» будет непросто, но нельзя недооценивать опыт Алонсо», — сказал Штук в эфире Eurosport.

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