Марко: у «Феррари» самый мощный двигатель

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что у «Феррари» самый мощный двигатель на данный момент.
«У нас нет точных данных по силовым установкам, но, основываясь на различных сравнениях и информации, мы предполагаем, что у «Феррари» самый мощный двигатель.
Мы предполагали, что команды, в первую очередь «Феррари» и« «Мерседес», будут работать над своими слабыми местами. Возьмём «Феррари». Максимальная скорость значительно улучшилась, но износ шин, что очень важно, совсем не улучшился. Я бы даже сказал, что в сравнении с нами они чуть ли не стали хуже.
Для «Мерседеса» старт получился таким же неровным, как и в прошлом году. Единственное – я не думаю, что в спешке им удастся найти решение проблемы», — приводит слова Марко Motorsport.
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