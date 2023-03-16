Марко: у «Феррари» самый мощный двигатель

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что у «Феррари» самый мощный двигатель на данный момент.

«У нас нет точных данных по силовым установкам, но, основываясь на различных сравнениях и информации, мы предполагаем, что у «Феррари» самый мощный двигатель.

Мы предполагали, что команды, в первую очередь «Феррари» и« «Мерседес», будут работать над своими слабыми местами. Возьмём «Феррари». Максимальная скорость значительно улучшилась, но износ шин, что очень важно, совсем не улучшился. Я бы даже сказал, что в сравнении с нами они чуть ли не стали хуже.

Для «Мерседеса» старт получился таким же неровным, как и в прошлом году. Единственное – я не думаю, что в спешке им удастся найти решение проблемы», — приводит слова Марко Motorsport.