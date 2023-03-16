Деймон Хилл выразил недоумение в связи с репликами Хэмилтона в адрес «Мерседеса»

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл прокомментировал слова семикратного обладателя титула Льюиса Хэмилтона в адрес «Мерседеса».
Ранее британский гонщик заявил, что советовал команде пересмотреть концепцию болида, но его не послушали.
«Иногда сотрудникам «Мерседеса» достаётся в социальных сетях. Люди иногда ошибочно считают этих специалистов ответственными за то, что Хэмилтон не получил конкурентоспособную машину. Когда у тебя есть такой знаменитый пилот, как Льюис, то это одновременно и проклятие, и благословение. Фанаты поддерживают его, а не команду. Я могу представить, какая напряжённая обстановка в команде. Хэмилтон после гонки говорит, что поддерживает команду, а затем: «Я предупреждал, что мне не нравится эта машина».
Нельзя одновременно критиковать и поддерживать. Это, конечно, была конструктивная критика, но Льюис явно разочарован», — сказал Хилл в подкасте F1 Nation.
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