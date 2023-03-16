Босс «Альфа Таури»: Цуноде нужно меньше кричать по радио

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост высказался о японском гонщике команды Юки Цуноде, посоветовав ему сосредоточиться в первую очередь на пилотировании, а не криках по радио.

«Юки попал в Формулу-1 очень молодым, и если что-то шло не так, как он хотел, он активно показывал свои эмоции. Я объяснил ему, что это не так уж и хорошо. Каждый такой выброс эмоций отнимает энергию и снижает концентрацию. Цуноде следует сосредоточиться на пилотировании, а не криках по радио. Это никому не помогает.

Если что-то идёт не так, нужно сосредоточиться и принимать меры, а уже потом говорить команде. Нельзя терять концентрацию во время управления болидом. Надеюсь, Цунода сделает соответствующие выводы», — цитирует Тоста Formula1News.