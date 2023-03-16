Эдди Джордан раскрыл ранее неизвестные подробности первых тестов Михаэля Шумахера в Ф-1

Бывший владелец команды «Джордан» Эдди Джордан рассказал ранее неизвестные подробности первых тестов Михаэля Шумахера за рулём машины Формулы-1 в 1991 году. По рассказу Джордана, они были вынуждены договариваться с гольфистом Ником Фальдо, чтобы он выделил им время на арендованном им «Сильверстоуне» взамен на возможность погоняться на машине Формулы-1.

«Я не мог попасть на «Сильверстоун», потому что его кто-то забронировал. Я задался вопросом: «Кто, чёрт побери, это может быть?» Но мне не ответили, кто. Я прыгнул в свою машину и поехал туда, чтобы обнаружить там не кого иного, как шестикратного победителя крупного турнира по гольфу Ника Фальдо на его «Порше 956», который он не мог застраховать для дорожного пользования. По этой причине он и арендовал автодром.

Я предложил ему найти компромисс и заключить небольшую сделку. «Ты окажешь мне огромную услугу, если позволишь нам ездить, когда ты не за рулём, и наоборот. После небольшого спора он заключил со мной сделку, и вот что в итоге произошло.

Для тех, кто не знает Ника — его рост около 193 сантиметров. Он просто огромный мужчина. В общем, Ник так и не смог нормально сесть в болид, потому что эти машины просто крошечные. Так что нам пришлось втиснуть его боком и кое-как поставить руль. Если бы с ним что-то случилось, то меня бы обвинили в непредумышленном убийстве, потому что сама идея Фальдо была самоубийством. Но он хотел гоняться любой ценой — и он поехал. Думаю, он может рассказать о том, насколько хорош он был. Но мы знаем правду! В любом случае это Ник, и он настоящий чемпион в своём деле.

Только через 10 лет он позвонил мне и спросил, действительно ли в тот день Михаэль Шумахер впервые сел за руль машины Формулы-1. Такая вот история. Михаэль дебютировал за рулём машины Формулы-1, Ник Фальдо дал ему проехать круги по трассе, а мы дали Нику возможность погоняться на нашей машине. Все пошли домой довольными, особенно Ник. И теперь он хвастается людям, что тестировал ту же машину, что и Михаэль Шумахер!» — приводит слова Эдди Джордана Motorsport.