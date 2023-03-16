Вильнёв: Алонсо всё ещё голоден до гонок, в отличие от Феттеля

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказался о возрасте пилота «Астон Мартин», двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо.

«В 41 год возраст, безусловно, имеет важное значение. Если вы подходите к моменту, когда у вас больше нет желания и готовности соревноваться, как было у Феттеля в прошлом году, если не хотите рисковать, то легко можете отказаться от гонок. Но Алонсо показал. что он так же голоден до гонок, как и раньше. Он всё тот же, каким был 20 лет назад, и именно этот опыт помог ему финишировать третьим в Бахрейне», — приводит слова Жака Вильнёва GPBlog.

Напомним, Алонсо поднялся на подиум в первой гонке сезона-2023 — Гран-при Бахрейна. Победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.