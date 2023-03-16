Сайнс: у «Феррари» всё хорошо с точки зрения развития машины, мы знаем наши слабые места

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о возможности борьбы с «Ред Булл» на Гран-при Саудовской Аравии.
«Трасса в Джидде отличается от трассы в Бахрейне. Сможем ли мы бросить вызов „Ред Булл“? Я не знаю.
У других команд дела идут лучше, чем у нас, и мы должны поднять планку. Речь не только о прогрессе, который мы можем делать каждый год, но и о том, насколько он отличается от остального пелотона. Прогресс большой, но он ещё недостаточно велик, чтобы атаковать «Мерседес», а затем и «Ред Булл».
У нас возникли проблемы, которых мы не ожидали, но мы делаем все возможное, чтобы исправить ситуацию. С точки зрения развития машины у нас всё хорошо. Машина ведёт себя также, как и в аэродинамической трубе. Мы знаем наши слабые места", — сказал Сайнс на пресс-конференции перед Гран-при Саудовской Аравии.
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