Ральф Шумахер: если Расселл опередит Хэмилтона, то это заставит Льюиса уйти из Формулы-1
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Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о внутрикомандной борьбе между Льюисом Хэмилтоном и Джорджем Расселлом в «Мерседесе».
«Хэмилтон понимает, что его мечты о восьмом титуле снова ускользают, он начинает терять веру. По крайней мере, это то, что мы можем видеть на старте сезона. Вопрос в том, что с ним будет делать Расселл. Джордж — это тот человек, который может в какой-то степени сломать его. Если Расселл снова окажется впереди, то, думаю, это заставить Хэмилтона уйти.
Если Льюис будет быстрее во внутрикомандной борьбе, то, разумеется, он останется ещё на какое-то время. Я надеюсь на это, потому что он всё ещё важен для Формулы-1 и является прекрасным гонщиком», — приводит слова Ральфа Шумахера Formel1.de.
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