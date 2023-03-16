Прост рассказал, что был близок к тому, чтобы стать напарником Шумахера в «Феррари»

Четырёхкратный чемпион мира Ален Прост признался, что был близко к возвращению в «Феррари» в 1996 году. По словам Проста, он обсуждал с Жаном Тодтом возможность стать напарником Михаэля Шумахера в роли второго пилота.

«У меня было много возможностей. Одной из них был «Макларен» с двигателями «Пежо» – команда предлагала много денег, очень много. Я отказался. Через несколько лет был близок к тому, чтобы подписать контракт с «Маклареном» и даже «Феррари». Я общался с Жаном Тодтом, когда они начинали работать с Михаэлем Шумахером.

Мы говорили с Жаном, и я сказал ему, что мне нужна ясность — если я приду в команду, то буду вторым номером и помогу Михаэлю выиграть титул. Я не хотел споров в прессе и прочего. Михаэль — первый пилот, а я второй. Моя задача в том, чтобы помочь.

Я мог помочь Жану и Михаэлю, потому что точно не сумел бы навязать Шумахеру борьбу после пары лет простоя в Формуле-1. Это было безумием, но мне было интересно. Почему не вышло? Стоит спросить у Жана. Может, мы осознали, что это будет сложно организовать. Но почему было бы и не попробовать? Стоит принимать возраст как должное. Если роли были бы понятны, то почему нет», — приводит слова Алена Проста F1i.