Хэмилтон отреагировал на предположения о своём уходе из «Мерседеса»

Пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон заявил, что не собирается никуда уходить из команды, и отметил, что ему стоило лучше подбирать слова после Гран-при Бахрейна. Ранее Хэмилтон достаточно резко отозвался о решении команды не менять концепцию машины перед стартом сезона-2023.
«Я не планирую никуда уходить. Оглядываясь назад, я думаю, что не лучшим образом подобрал слова в Бахрейне. Бывают моменты, когда ты в чём-то не согласен с некоторыми членами команды, но важно продолжать говорить.
Наши проблемы? Дело не в скорости на прямых. В прошлом году мы были очень медленными и испытывали трудности не только на прямых, но и в поворотах. В этом году мы проигрываем в поворотах, но на прямых мы быстры. Думаю, в гонке в Бахрейне «Ред Булл» не атаковал, так что они даже быстрее, чем кажется», — сказал Льюис Хэмилтон на пресс-конференции перед Гран-при Бахрейна.
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