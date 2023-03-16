Хэмилтон высказался о выступлении в Джидде после ракетного удара в прошлом году

Пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон высказался о выступлениях в Саудовской Аравии после прошлогоднего скандала с упавшей неподалёку от трассы ракетой. Напомним, во время Гран-при Саудовской Аравии в марте по нефтяной базе компании Aramco в Джедде, находившейся в нескольких километрах от трассы, был совершён ракетный удар.
«Мне особо нечего добавить к тому, что пилоты рады быть здесь. Но всё несколько противоречит ранее сказанному. Если меня здесь не будет, то Формула-1 продолжит свою работу и без меня, так что я стараюсь в подобных местах как можно больше узнавать нового.
Отправляясь в места, где есть проблемы с соблюдением прав человека, такие, как это, я я чувствую, что спорт обязан повышать осведомленность и пытаться оказывать положительное влияние. Нужно делать как можно больше. У меня нет нет ответов на все вопросы, но нам всегда нужно стараться и делать больше, чтобы повышать осведомленность о вещах, с которыми сталкиваются и борются люди", — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
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