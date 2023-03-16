Леклер: 90 процентов слухов вокруг «Феррари» совершенно необоснованны

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о слухах, который ходят вокруг итальянской команды.

«Всё, что пишут в прессе — абсолютная неправда. Вокруг команды ходит невероятное количество слухов, и 90 процентов из них совершенно не обоснованны. Я не знаю, откуда люди берут информацию. Мне, если честно, не хочется тратить силы, чтобы пытаться это выяснить. Нам просто нужно сосредоточиться на командной работе», — приводит слова Шарля Леклера The Race.

Напомним, ранее в прессе появилась информация, что Леклер после неудачи в Бахрейне запросил личную встречу с президентом «Феррари» Джоном Элканном, чтобы обсудить с ним путь развития команды.

По другим слухам в «Феррари» назревает конфликт между генеральным директором Бенедетто Виньей и новым руководителем коллектива Фредериком Вассёром.