Леклер: 90 процентов слухов вокруг «Феррари» совершенно необоснованны

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о слухах, который ходят вокруг итальянской команды.
«Всё, что пишут в прессе — абсолютная неправда. Вокруг команды ходит невероятное количество слухов, и 90 процентов из них совершенно не обоснованны. Я не знаю, откуда люди берут информацию. Мне, если честно, не хочется тратить силы, чтобы пытаться это выяснить. Нам просто нужно сосредоточиться на командной работе», — приводит слова Шарля Леклера The Race.
Напомним, ранее в прессе появилась информация, что Леклер после неудачи в Бахрейне запросил личную встречу с президентом «Феррари» Джоном Элканном, чтобы обсудить с ним путь развития команды.
По другим слухам в «Феррари» назревает конфликт между генеральным директором Бенедетто Виньей и новым руководителем коллектива Фредериком Вассёром.
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