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ФИА пересмотрела систему начисления штрафных баллов в Формуле-1

ФИА пересмотрела систему начисления штрафных баллов в Формуле-1
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ФИА пересмотрела систему начисления штрафных баллов в Формуле-1 за нарушения, которые совершают пилоты во время гонки, сообщает Motorsport.

Как сообщает источник, стюарды смягчили наказания в вопросе влияния выездов за пределы трассы и нарушений процедуры старта с точки зрения начисления штрафных баллов. Отныне за подобные нарушения пилоты будут получать только штрафы, влияющие непосредственно на гонку.

Так, на Гран-при Бахрейна нарушения, допущенные пилотом «Альпин» Эстебаном Оконом и гонщиком «Хааса» Нико Хюлькенбергом, не привели к штрафным баллам.

Напомним, лидером по количеству штрафных баллов по-прежнему является пилот «Альпин» Пьер Гасли, на счету которого 10 баллов. При достижении отметки в 12 баллов за календарный год пилот получает дисквалификацию на гонку.

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