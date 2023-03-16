Стролл: пока я не могу сказать, что готов на сто процентов
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Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл высказался о своём самочувствии после перелома обеих рук, который поставил под сомнение его участие в первом этапе сезона-2023, Гран-при Бахрейна.
«В понедельник после Гран-при Бахрейна ощущения были довольно болезненными. Но команда провела прекрасный уикенд, ради такого можно и потерпеть боль. Мой состояние становится лучше с каждым днём, я чувствую себя всё лучше. Да, пока я не могу сказать, что готов на сто процентов, обычно до полного восстановления после таких травм проходит больше времени. Но я точно чувствую себя лучше, чем десять дней назад, когда мы участвовали в Гран-при Бахрейна», — приводит слова Лэнса Стролла GPToday.
Напомним, Стролл по итогам Гран-при Бахрейна финишировал на шестой позиции.
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