Алонсо высказался о претензиях к «Астон Мартин» в копировании машины «Ред Булл»

Пилот «Астон Мартин», двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо высказался о претензиях к команде о том, что они якобы скопировали прошлогодний болид «Ред Булл».

«Очевидно, что мы полностью сосредоточены на себе. В нашей машине есть очевидные вещи, которые сильно отличаются от болида «Ред Булл». Думаю, все в команде приложили огромные усилия, чтобы построить эту машину. Мы применили уникальные идеи при её создании, так что я особо не обращаю внимания на претензии о копировании другого болида. Это совершенно неверно, потому что машина совсем другая», — приводит слова Фернандо Алонсо RacingNews365.

Напомним, после завершения Гран-при Бахрейна спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что на подиум попали три машины австрийской команды, только одна из них зелёная.