Расселл: «Мерседес» слишком пожертвовал скоростью, пытаясь избавиться от дельфинирования

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о проблемах команды с болидом W14.

«После этапа в Бахрейне было очень много мыслей и эмоций, однако команда смогла быстро прийти в себя и собраться, оставив эмоции позади и прагматично работая над верными решениями. У нас есть план. Мы видим, в чём именно зимой была допущена ошибка. Думаю, мы перестарались с агрессией при проектировании W13, учитывая проблемы с дельфинированием. После этого, думаю, мы перестарались, уже двигаясь в обратном направлении. Мы слишком пожертвовали скоростью при борьбе с дельфинированием.

Конечно, нехватка скорости явно не является следствием нехватки старания со стороны команды. Но команда приняла несколько крупных решений, и сейчас мы садимся за руль немного другой машины. Хотелось бы вернуть скорость чуть раньше, но это точно не случится на этой гонке или на следующей. Необходимо как минимум несколько Гран-при. Нужно быть реалистами. «Ред Булл» сейчас в собственной лиге, а нам нужно сосредоточиться на себе», — приводит слова Расселла Crash.