Штайнер высказался об обвинениях в адрес «Хааса» в сотрудничестве с Россией

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался об обвинениях предприятия Haas Automation в нарушении санкций США в части запрета на поставки товаров в Россию. В частности, упоминались поставки прецизионных станков, используемых в военной промышленности.

«Это заявление было распространено, потому что к нам обращалось много людей по этому вопросу. Это помогло прояснить, почему мы вдруг стали плохими. Haas Automation и наша команда — у нас одно и то же название, и это демонстрирует, что за «Хаасом» на самом деле стоит крупная корпорация, о которой, честно говоря, многие люди в мире даже не знают. Так что мы выпустили релиз, чтобы нас не засыпали вопросами.

В ситуации с «Уралкалием» мы были первыми, кто отреагировал. В ту же ночь мы разрезали галстуки и сняли наклейки. А потом нам вдруг говорят, будто мы сделали что-то совершенно обратное. Но, как вы могли читать в заявлении Haas Automation, они прекратили отношения со своими дилерами в России, которые являются независимыми людьми. Это были давние отношения, но им пришлось разорвать их», — приводит слова Гюнтера Штайнера The Race.