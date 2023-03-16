Леклер считает, что команда не сможет использовать старые блоки управляющей электроники

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о штрафе, который он получит за использование уже третьего блока управляющей электроники на втором этапе сезона-2023 — Гран-при Саудовской Аравии.

«У нас возникли две проблемы с блоками управляющей электроники в Бахрейне, из-за чего нам придётся получить штраф. Мы понимаем проблему, но я не считаю, что мы сможем повторно использовать старые детали. У меня сейчас нет подтверждения этого, но я считаю, что это так. В команде мне сказали, что они разобрались с проблемой.

Думаю, на бумаге трасса в Джидде должна лучше подходить нашей машине, но никогда не знаешь наверняка. У «Ред Булл» тоже универсальная машина, они могут заметно поменять болид и быть чрезвычайно конкурентоспособными», — приводит слова Шарля Леклера RaceFans.