Расселл считает, что причиной неудач команды в 2023 году стала победа на Гран-при Бразилии
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о проблемах новой машины немецкой команды.
«Возможно, победа в Бразилии повела нас по неверному пути, потому что в тот момент мы чувствовали, что прогрессируем, как команда и движемся в верном направлении. Нам многое нужно проанализировать, потому что мы прибавили за прошлый год и с этим не поспорить. Ближе к концу сезона мы действительно думали, что у нас что-то вышло, однако W14 оказалась более экстремальной версией болида, который был у нас в прошлом сезоне.
Но соперники пошли в другом направлении. Мы же продолжили движение в нашем, и, очевидно, оно оказалось неверным", — приводит слова Джорджа Расселла RacingNews365.
Расселл по итогам Гран-при Бахрейна финишировал лишь на седьмой позиции.
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