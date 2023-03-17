Расселл считает, что причиной неудач команды в 2023 году стала победа на Гран-при Бразилии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о проблемах новой машины немецкой команды.

«Возможно, победа в Бразилии повела нас по неверному пути, потому что в тот момент мы чувствовали, что прогрессируем, как команда и движемся в верном направлении. Нам многое нужно проанализировать, потому что мы прибавили за прошлый год и с этим не поспорить. Ближе к концу сезона мы действительно думали, что у нас что-то вышло, однако W14 оказалась более экстремальной версией болида, который был у нас в прошлом сезоне.

Но соперники пошли в другом направлении. Мы же продолжили движение в нашем, и, очевидно, оно оказалось неверным", — приводит слова Джорджа Расселла RacingNews365.

Расселл по итогам Гран-при Бахрейна финишировал лишь на седьмой позиции.