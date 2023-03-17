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Названы две новинки, которые подготовила «Феррари» к Гран-при Саудовской Аравии

Названы две новинки, которые подготовила «Феррари» к Гран-при Саудовской Аравии
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Команда Формулы-1 «Феррари» к Гран-при Саудовской Аравии подготовила как минимум две новинки: заднее антикрыло, оснащённое одним пилоном, и переднее антикрыло новой конструкции, отвечающее потребностям городской трассы, где состоится предстоящий этап. Об этом информирует Motorsport Italia.

Отмечается, что итальянская команда решила применить новинки к Гран-при Саудовской Аравии, поскольку на местной трассе аэродинамическая эффективность важнее прижимной силы.

Напомним, ранее стало известно, что пилот «Скудерии» Шарль Леклер получит штраф в виде потери десяти позиций на стартовой решётке Гран-при Саудовской Аравии. Причиной этого стала замена блока управляющей электроники, который станет для монегаска уже третьим в нынешнем сезоне при двух разрешённых. Этап в Джидде проходит с 17 по 19 марта.

Леклер показал, как экстремально проводит время в отпуске:

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