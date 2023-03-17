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Расселл заявил, что Хэмилтон верил в правильность выбранной для нового авто концепции

Расселл заявил, что Хэмилтон верил в правильность выбранной для нового авто концепции
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, что он с товарищем по команде Льюисом Хэмилтоном верили в правильность выбранной для нового автомобиля концепции. Ранее сам Хэмилтон говорил, что обращал внимание «Мерседеса» на проблемы, которые могут возникнуть с новым болидом.

«Мы были осведомлены о концепции автомобиля – и Льюис, и я. И мы действительно верили, что это правильное направление. Но мы как команда явно упустили что-то, что случилось зимой, и сейчас мы упорно работаем над тем, чтобы это исправить. Впоследствии многие признали, что эти решения были неправильными. Но никто ни в кого не показывает пальцем. Когда дело доходит до концепции авто и куда будет двигаться команда из 2000 человек, этим никогда не занимается лишь один человек», — приводит слова Расселла Crash.net.

Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом:

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