Хилл: Хэмилтон должен был дать понять «Мерседесу», что уйдёт, если ситуация не изменится

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл поделился мнением о высказываниях пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона по поводу нового автомобиля команды. Ранее Льюис выражал недовольство концепцией нынешнего болида.

«Конечно, у него приближаются переговоры по контракту, и он должен был сказать всё это. Он должен был ясно дать понять, что не собирается оставаться, если ситуация не изменится в лучшую сторону.

Он здесь для того, чтобы побеждать. Он хочет завоевать восьмой титул чемпиона мира. «Мерседес» разбирается в своём деле. Сейчас они должны сделать машину лучше, чем та, с которой они начали сезон», — приводит слова Хилла Crash.net со ссылкой на Sky Sports.

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