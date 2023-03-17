Хилл: Хэмилтон должен был дать понять «Мерседесу», что уйдёт, если ситуация не изменится
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Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл поделился мнением о высказываниях пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона по поводу нового автомобиля команды. Ранее Льюис выражал недовольство концепцией нынешнего болида.
«Конечно, у него приближаются переговоры по контракту, и он должен был сказать всё это. Он должен был ясно дать понять, что не собирается оставаться, если ситуация не изменится в лучшую сторону.
Он здесь для того, чтобы побеждать. Он хочет завоевать восьмой титул чемпиона мира. «Мерседес» разбирается в своём деле. Сейчас они должны сделать машину лучше, чем та, с которой они начали сезон», — приводит слова Хилла Crash.net со ссылкой на Sky Sports.
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