Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция

Сегодня, 17 марта, на уличной трассе Формулы-1 в Джидде состоятся пятничные тренировки второго этапа сезона-2023 Формулы-1 — Гран-при Саудовской Аравии. Первая сессия свободной практики стартует в 16:30 мск, вторая начнётся в 20:00.
Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В позапрошлом сезоне Формулы-1 чемпионом также стал Ферстаппен, для которого это был первый титул в карьере. В сезоне-2023 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.
Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые доступны по нижеприведённым ссылкам.
Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1
Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1
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