Пилотам Формулы-1 запретили прогулки по трассе на велосипедах и скутерах

Промоутер Формулы-1 отправил всем командам письмо, где говорится о запрете велопрогулок и поездок на скутерах по трассам в преддверии стартов Гран-при. Об этом информирует Motorsport.
Прогулки по трассам включены в расписание проведения Гран-при «Королевских гонок». Пилоты и представители команд имеют возможность пройти круг, чтобы обсудить возможные изменения трека или освежить в памяти его особенности. Многие при этом предпочитают передвигаться на велосипедах или скутерах.
«С появлением электровелосипедов и скутеров трасса становилась всё более оживлённой во время пешеходных прогулок, особенно когда также проводились уикенды Формулы-2 и Формулы-3. Чтобы избежать недоразумений в будущем, использование любых транспортных средств (велосипедов, электровелосипедов, самокатов, электросамокатов и т. д.) запрещено в течение временного окна, указанного как «Командные прогулки». Исключения не допускаются. Это решение согласовано с ФИА», — говорится в тексте письма.
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