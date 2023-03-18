Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Третья тренировка. Онлайн-трансляция

Сегодня, 18 марта, на уличной трассе в Джидде состоится третья свободная практика второго этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2023 — Гран-при Саудовской Аравии. Начало тренировки запланировано на 16:30 мск.

Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В позапрошлом сезоне Формулы-1 чемпионом также стал Ферстаппен, для которого это был первый титул в карьере. В сезоне-2023 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Онлайн-трансляция третьей практики