Оскар Пиастри ответил, жалеет ли он о приходе в «Макларен»

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал своё решение о приходе в британскую команду на фоне слабого старта гоночного коллектива в нынешнем сезоне Формулы-1.
«Для меня изначально всё было определено — я хочу стать частью «Макларена». Их заинтересованность во мне тоже сыграла огромную роль при принятии решения. Сейчас я предельно сосредоточен: пытаюсь помочь команде двигаться вперёд и вернуться на высокие позиции.
Конечно, наши результаты не впечатляют, о чём мы открыто говорим. В любом случае у нас есть план развития, при реализации которого «Макларен» будет в погоне за лучшими», — приводит слова Пиастри издание Motorsport.
Напомним, в первой гонке сезона Ландо Норрис финишировал последним, его напарник Оскар Пиастри сошёл с дистанции. Ранее Норрис отреагировал на слухи о своём возможном уходе из команды.
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