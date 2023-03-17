Отец Серхио Переса показал архивную фотографию сына с Фернандо Алонсо

Антонио Перес Гарибай, отец мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса, опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Перес-старший показал архивную фотографию, на которой запечатлены его сын Серхио и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, тогда выступавший в составе коллектива «Рено».
Фото: Из личного архива Антонио Переса Гарибая
«Задолго до любого подиума вместе. Угадаете год?» — подписал фотографию Перес-старший.
Перес переехал в Европу в возрасте 15 лет — в 2005 году, в том году он дебютировал в европейских гонках,, проведя полный сезон в немецкой Формуле-БМВ.
Напомним, на Гран-при Бахрейна, первом этапе чемпионата мира сезона-2023, Перес финишировал вторым, а Алонсо пришёл к финишу третьим.
Второй этап чемпионата мира, Гран-при Саудовской Аравии, состоится 19 марта на трассе в Джидде.
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