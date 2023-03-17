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Ферстаппен — лучший на первой тренировке Гран-при Саудовской Аравии, Алонсо — третий

Ферстаппен — лучший на первой тренировке Гран-при Саудовской Аравии, Алонсо — третий
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На городском автодроме в Джидде завершилась первая тренировка второго этапа Формулы-1 — Гран-при Саудовской Аравии. Лучшее время по её итогам показал голландский пилот «Ред Булл» действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Второй результат продемонстрировал напарник Ферстаппена Серхио Перес. Топ-3 замкнул Фернандо Алонсо, представляющий «Астон Мартин».

Пилот «Феррари» Шарль Леклер был восьмым, Льюис Хэмилтон («Мерседес») — пятым.

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Первая тренировка

МестоПилотКомандаВремяТип шин
1.Макс Ферстаппен«Ред Булл»1.29,617S
2.Серхио Перес«Ред Булл»+0,483S
3.Фернандо Алонсо«Астон Мартин»+0,698S
4.Лэнс Стролл«Астон Мартин»+0,960S
5.Джордж Расселл«Мерседес»+1,154S
6.Льюис Хэмилтон«Мерседес»+1,170S
7.Карлос Сайнс«Феррари»+1,307S
8.Пьер Гасли«Альпин»+1,332S
9.Александер Албон«Уильямс»+1,413S
10.Юки Цунода«Альфа Таури»+1,493S
11.Шарль Леклер«Феррари»+1,501S
12.Эстебан Окон«Альпин»+1,564S
13.Ник де Врис«Альфа Таури»+1,833S
14.Оскар Пиастри«Макларен»+1,874S
15.Нико Хюлькенберг«Хаас»+1,935S
16.Кевин Магнуссен«Хаас»+1,949S
17.Логан Сарджент«Уильямс»+2,305S
18.Валттери Боттас«Альфа Ромео»+2,353S
19.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»+2,369S
20.Ландо Норрис«Макларен»+2,532S
Формула-1 2023. Этап 2, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Свободная практика 1
17 марта 2023, пятница. 16:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:29.617
2
Серхио Перес
Red Bull
+0.483
3
Фернандо Алонсо
Aston Martin
+0.698
3
3
0
0
0
0
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Заглавное фото: Mark Thompson/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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