Ральф Шумахер вернётся за руль «Уильямса» для демозаездов перед стартом сезона MotoGP

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер проведёт демонстрационные заезды перед первым этапом сезона-2023 MotoGP в Португалии, сообщает пресс-служба серии.
Шумахер проедет несколько кругов на болиде команды «Уильямс» FW25 2003 года с мотором «БМВ». При этом Ральф будет выезжать на трассу дважды — в субботу утром и в воскресенье перед гонкой MotoGP.
Именно на этой машине Ральф Шумахер в 2003 году одержал две победы в Формуле-1 — на Гран-при Европы и Гран-при Франции.
Первый этап сезона MotoGP, Гран-при Португалии, пройдёт с 24 по 26 марта на трассе в Портимане.
Ранее Шумахер рассказал, что собирается принять участие в одной гонке в этом году.
В Формуле-1 Ральф Шумахер одержал шесть побед, 27 раз поднимался на подиум и в общей сложности набрал 329 очков. «Королевские гонки» он покинул в 2007 году, переключившись на DTM (чемпионат Германии среди легковых автомобилей). Сейчас Ральфу 47 лет.
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