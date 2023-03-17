Вольф прокомментировал прекращение сотрудничества Хэмилтона с тренером Анджелой Каллен
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о прекращении сотрудничества Льюиса Хэмилтона с Анджелой Каллен.
«Анджела долгое время была полноценным членом команды. Думаю, в любом коллективе структура не может быть постоянной, что-то рано или поздно будет меняться. Нельзя полностью заморозить ситуацию, ведь люди меняются, развиваются.
Если что-то перестаёт работать, то нужно быть достаточно смелым, чтобы оценить ситуацию и попробовать что-то изменить. Если это было решением Льюиса, то мы, как и всегда, будем целиком его поддерживать. Как бы то ни было, Анджела всегда была и будет талисманом нашей команды. Только ей было под силу перекричать звук включённого на машине двигателя», — приводит слова Тото Вольфа Motorsport-Total.
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