Ферстаппен — лучший во второй тренировке Гран-при Саудовской Аравии, Алонсо — второй
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На городском автодроме в Джидде завершилась вторая тренировка второго этапа Формулы-1 — Гран-при Саудовской Аравии. Лучшее время по её итогам показал голландский пилот «Ред Булл» действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Второй результат продемонстрировал Фернандо Алонсо, представляющий «Астон Мартин». Топ-3 замкнул напарник Ферстаппена Серхио Перес.
Пилот «Феррари» Шарль Леклер был девятым, Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 11-м.
Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Вторая тренировка
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|Тип шин
|1.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1.29,603
|S
|2.
|Фернандо Алонсо
|«Астон Мартин»
|+0,208
|S
|3.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|+0,299
|S
|4.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|+0,436
|S
|5.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|+0,467
|S
|6.
|Пьер Гасли
|«Альпин»
|+0,497
|S
|7.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|+0,507
|S
|8.
|Нико Хюлькенберг
|«Хаас»
|+0,578
|S
|9.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|+0,738
|S
|10.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|+0,989
|S
|11.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|+0,996
|S
|12.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|+1,118
|S
|13.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|+1,173
|S
|14.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|+1,207
|M
|15.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|+1,217
|S
|16.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|+1,234
|S
|17.
|Ник де Врис
|«Альфа Таури»
|+1,318
|S
|18.
|Логан Сарджент
|«Уильямс»
|+1,356
|S
|19.
|Оскар Пиастри
|«Макларен»
|+1,361
|S
|20.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|+1,449
|S
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