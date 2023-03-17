Ферстаппен — лучший во второй тренировке Гран-при Саудовской Аравии, Алонсо — второй

На городском автодроме в Джидде завершилась вторая тренировка второго этапа Формулы-1 — Гран-при Саудовской Аравии. Лучшее время по её итогам показал голландский пилот «Ред Булл» действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Второй результат продемонстрировал Фернандо Алонсо, представляющий «Астон Мартин». Топ-3 замкнул напарник Ферстаппена Серхио Перес.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер был девятым, Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 11-м.

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Вторая тренировка