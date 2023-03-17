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Ферстаппен — лучший во второй тренировке Гран-при Саудовской Аравии, Алонсо — второй

Ферстаппен — лучший во второй тренировке Гран-при Саудовской Аравии, Алонсо — второй
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На городском автодроме в Джидде завершилась вторая тренировка второго этапа Формулы-1 — Гран-при Саудовской Аравии. Лучшее время по её итогам показал голландский пилот «Ред Булл» действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Второй результат продемонстрировал Фернандо Алонсо, представляющий «Астон Мартин». Топ-3 замкнул напарник Ферстаппена Серхио Перес.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер был девятым, Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 11-м.

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Вторая тренировка

МестоПилотКомандаВремяТип шин
1.Макс Ферстаппен«Ред Булл»1.29,603S
2.Фернандо Алонсо«Астон Мартин»+0,208S
3.Серхио Перес«Ред Булл»+0,299S
4.Эстебан Окон«Альпин»+0,436S
5.Джордж Расселл«Мерседес»+0,467S
6.Пьер Гасли«Альпин»+0,497S
7.Лэнс Стролл«Астон Мартин»+0,507S
8.Нико Хюлькенберг«Хаас»+0,578S
9.Шарль Леклер«Феррари»+0,738S
10.Карлос Сайнс«Феррари»+0,989S
11.Льюис Хэмилтон«Мерседес»+0,996S
12.Ландо Норрис«Макларен»+1,118S
13.Юки Цунода«Альфа Таури»+1,173S
14.Александер Албон«Уильямс»+1,207M
15.Кевин Магнуссен«Хаас»+1,217S
16.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»+1,234S
17.Ник де Врис«Альфа Таури»+1,318S
18.Логан Сарджент«Уильямс»+1,356S
19.Оскар Пиастри«Макларен»+1,361S
20.Валттери Боттас«Альфа Ромео»+1,449S
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