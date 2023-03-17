Шарль Леклер жаловался команде на работу мотора во второй тренировке

Пилот «Феррари» Шарль Леклер во время второй тренировки Гран-при Саудовской Аравии пожаловался команде на поведение двигателя.

Примечательно, что перед стартом этого уикенда на машине Леклера заявили замену сразу нескольких деталей — двигателя внутреннего сгорания, мотора-генератора тепловой энергии (MGU-H), а также блока управления электроникой, который стал для монегаска уже третьим за этот сезон, за что Шарль получил штраф и потеряет десять позиций на стартовой решётке гонки.

При этом в ходе тренировки Шарль жаловался в том числе на странное поведение педали сцепления.

Неизвестно, стояли ли на машине Шарля Леклера во второй тренировке новый двигатель внутреннего сгорания и мотор-генератор, поскольку команды обычно меняют элементы на более новые после пятничных тренировок.