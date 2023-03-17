Хэмилтон: W14 такая же, как и прошлогодняя машина
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Пилот «Мерседеса» семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон высказался об итогах пятничных тренировок Гран-при Саудовской Аравии.
«Вторая тренировка была почти такой же, как и первая. Мы примерно в секунде позади. Лично у меня проблемы были в обеих сессиях. W14 почти такая же, как и прошлогодняя машина. Мы просто продолжаем вдаваться в детали, пытаясь улучшить баланс болида, чтобы им было легче управлять. Управлять машиной сложно, но я знаю, как усердно все работают на заводе. Так что наш прогресс лишь вопрос времени, просто нужно набраться терпения», — приводит слова Льюиса Хэмилтона PlanetF1.
Льюис Хэмилтон по итогам второй тренировки отстал от лидера, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, на 0,996 секунды и показал 11-й результат.
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