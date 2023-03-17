Ферстаппен: чтобы я пропустил гонку, потребовалось бы сломать обе руки и обе ноги

Двукратный и действующий чемпион мира голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о том, существовала ли вероятность пропустить Гран-при Саудовской Аравии из-за проблем со здоровьем. Напомним, Ферстаппен прибыл на Гран-при Саудовской Аравии на день позже, чем планировалось, из-за проблем с желудком.

«Нет, это не угрожало участию в гонке. Для этого потребовалось бы сломать обе руки и обе ноги», — цитирует Макса Ферстаппена GPBlog.

Ферстаппен лидирует в личном зачёте чемпионата мира после первого этапа сезона, Гран-при Бахрейна. Макс одержал уверенную победу в первой гонке чемпионата, второе место занял его напарник по «Ред Булл» Серхио Перес, третьим стал пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.