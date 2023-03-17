Ферстаппен: чтобы я пропустил гонку, потребовалось бы сломать обе руки и обе ноги
Поделиться
Двукратный и действующий чемпион мира голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о том, существовала ли вероятность пропустить Гран-при Саудовской Аравии из-за проблем со здоровьем. Напомним, Ферстаппен прибыл на Гран-при Саудовской Аравии на день позже, чем планировалось, из-за проблем с желудком.
«Нет, это не угрожало участию в гонке. Для этого потребовалось бы сломать обе руки и обе ноги», — цитирует Макса Ферстаппена GPBlog.
Ферстаппен лидирует в личном зачёте чемпионата мира после первого этапа сезона, Гран-при Бахрейна. Макс одержал уверенную победу в первой гонке чемпионата, второе место занял его напарник по «Ред Булл» Серхио Перес, третьим стал пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.
Комментарии
- 17 марта 2023
-
22:39
-
22:31
-
21:33
-
21:02
-
20:37
-
20:33
-
19:52
-
19:44
-
18:38
-
18:02
-
17:33
-
17:27
-
17:05
-
16:54
-
15:49
-
15:23
-
15:12
-
15:08
-
14:28
-
13:10
-
12:06
-
10:50
-
10:05
-
09:42
-
00:45
-
00:40
- 16 марта 2023
-
23:50
-
23:29
-
22:59
-
21:54
-
21:41
-
20:54
-
20:50
-
20:46
-
19:40
Партнерский контент