Леклер рассказал, как сработали новинки «Феррари», и раскрыл тактику на Гран-при
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Саудовской Аравии.
«Мы протестировали некоторые новинки, и всё работало в соответствии с ожиданиями. Трудно оценить нашу конкурентоспособность, ведь все пока работали по разным программам. Ощущения внутри машины весьма хорошие.
Мы постараемся выжать завтра максимум из квалификации, но если учитывать, что нас ожидает штраф в виде потери десяти позиций на стартовой решётке, то в первую очередь сконцентрируемся на том, чтобы отыграть эти позиции в гонке», — приводит слова Леклера пресс-служба «Феррари».
По итогам второй тренировки Леклер показал девятый результат. Напомним, Леклер получил штраф в десять позиций на старте гонки из-за замены блока управления электроникой.
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