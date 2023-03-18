«Больше не увидите меня на трассе». Леклер отреагировал на новый запрет ФИА

Пилот «Феррари» Шарль Леклер отреагировал на запрет ФИА на прогулки по трассе на велосипедах и скутерах.

«Я прежде проводил прогулку по трассе, но теперь они издали новое правило, согласно которому мы больше не можем ездить по трассе на велосипеде. Так что, вероятно, вы больше не увидите меня на трассе. Вероятно, я просто буду смотреть видео!» — приводит слова Леклера RacingNews365.

Напомним, ранее стало известно, что промоутер Формулы-1 отправил всем командам письмо, где говорится о запрете велопрогулок и поездок на скутерах по трассам в преддверии стартов Гран-при.

Прогулки по трассам включены в расписание проведения Гран-при «Королевских гонок». Пилоты и представители команд имеют возможность пройти круг, чтобы обсудить возможные изменения трека или освежить в памяти его особенности. Многие при этом предпочитали передвигаться на велосипедах или скутерах.